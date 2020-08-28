В NASA анонсировали высадку женщины на Луне

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джим Брайденстайн заявил, что через несколько лет женщина-астронавт может ступить на поверхность Луны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, это будет возможно благодаря программе по исследованию Луны "Артемида", которую готовит ведомство.

Уточнятся, что программа является знаком благодарности и символом уважения сотрудниц NASA, которые внесли свой вклад в развитие космоса.

Он подчеркнул, что для эмблемы "Артемиды" были выбраны пурпурно-золотистые оттенки, поскольку именно эти тона использовали активистки движения за права женщин ранее.

Специалист отметил, что возможность высадки астронавтов на Луну уже к 2024 году зависит от того, получится ли вдохновить на эту цель всех американцев.