Раскрыто происхождение таинственного космического излучения

Ученые Политехнического института Вирджинии и Калифорнийского университета в Ирвайне в США опровергли гипотезу, согласно которой наблюдаемый переизбыток высокоэнергетического излучения в центре Млечного Пути возникает в результате аннигиляции частиц темной материи. О раскрытии истинного происхождения гамма-лучей сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review D, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи тщательно изучили различные модели происхождения таинственных гамма-лучей с участием таких космических процессов, как звездообразование, рассеивание космических лучей в молекулярном газе, а также нейтронных звезд и миллисекундных пульсаров. Оказалось, что с учетом всех этих источников высокоэнергетического излучения, потенциальный вклад темной материи остается незначительным, что не соответствует сценарию аннигиляции слабо взаимодействующих частиц.

В то же время ученые подчеркивают, что это не опровергает саму возможность существования темной материи в Млечном Пути.

Одним из явлений, которые ранее было невозможно объяснить без привлечения темной материи, считалось распределение гамма-излучения в Галактике. Так, в центре Млечного Пути наблюдается "сгущение" гамма-лучей по сравнению с окраинами. Астрономы с помощью космического телескопа Fermi, предназначенного для наблюдения за различными областями космоса в гамма-диапазоне, учли все предполагаемые источники интенсивного излучения в центре Млечного Пути. Однако при этом оставался избыток гамма-лучей, источником которых, как предполагалось, была темная материя.