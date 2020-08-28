Вода могла попасть на Землю в «разобранном» состоянии

Палеонтологи пришли к выводу, что вода на Земле могла появиться благодаря падению комет и астероидов, которые содержали на своей поверхности большое количество водорода, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы показали, что они могли доставить на Землю как минимум в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты", - пишут исследователи из Франции и США.

Как отмечают ученые, обилие воды на планете стало возможным из-за частных астероидных бомбардировок, которые приносили на землю большое количество водорода и, вероятно, органики. Благодаря сложным химическим реакциям на Земле стали появляться моря и океаны уже на первых этапах ее существования.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые надеются получить с различных небесных тел образцы первичной материи Солнечной системы. В ближайшее время их должны доставить на землю космические аппараты "Хаябуса-2" и OSIRIS-REx.