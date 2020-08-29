Точный гороскоп на субботу: День чреват поспешными и необдуманными решениями

Сегодня гороскоп хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы. Вместе с тем у вас может появиться тяга все упрощать и даже рубить с плеча, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Даже несмотря на всю возможную обоснованность этих решений, лучше отложить их реализацию на потом, дав себе время все как следует взвесить.

Овен

Сегодня звезды гороскопа дают Овну парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Овен - пылкий энтузиаст своего дела, сегодня ему лучше работать в автоматическом "конвейерном" режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. "Не усложняй!" - девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Овна полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и сегодня - именно такой день.

Телец

Сегодня Телец будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Телец сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время он потратил бы весь дар своего красноречия - причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Тельцы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой - и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа обещают Близнецам отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Их позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Близнецы удивятся тому, сколько у них найдется сторонников! Если же они запустят новый проект, их ждут замечательные перспективы. Другими словами, Близнецам сегодня дается шанс сделать что-то, что заложит основу их будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

Рак

Сегодня Раку будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Рака позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды гороскопа сегодня советуют Раку в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать "на автомате" или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Лев

Сегодня чуть ли не с самого утра Льва ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Лев в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды гороскопа советуют Льву действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.

Дева

Сегодня залогом успеха в делах Девы будет ее умение самой взять то, что ей положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит ее заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня - день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Дева действует преимущественно ему на нервы - что ж, почему бы и нет? Зато сегодня Дева не упустит своего, и ее проекты уж точно не останутся без внимания.

Весы

Сегодня Весы ожидает день, про какие обычно говорят: "Дело спорится". Они будут находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Весы вообще не прилагают никаких усилий, однако на самом деле они просто способны сегодня хорошо организовать свое время: второстепенные дела Весы отложат в сторону, а важные - спокойно решат в течение дня.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет подобен Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Скорпиона такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота - благодаря им, он способен сегодня побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: сегодня даже если Скорпион возьмется за три задачи сразу, он сумеет получить отличный результат!

Стрелец

Сегодня у Стрельца будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня использовать этот талант для того, чтобы изящно "разрулить" самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Козерог

Сегодня Козерог будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа сегодня советуют Козерогу во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Козерог не прогадает!

Водолей

Сегодня Водолею в делах следует быть как можно внимательнее - особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Водолея к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Водолеям простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью сегодня кто-то воспользуется.

Рыбы

Сегодня Рыбы, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеют шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с их работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп сегодня именно к этому и склоняет Рыб. Звезды советуют им держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации - это обогатит Рыб новыми знаниями.