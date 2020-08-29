Выявлено самое вероятное место заражения коронавирусом на борту самолета

Пассажиры самолета во время авиаперелета подвергаются наибольшему риску заразиться коронавирусом при контакте с загрязненными поверхностями - так, туалетные комнаты на борту являются одними из наиболее вероятных мест подхватить инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К такому выводу пришли специалисты медицинского центра Сунчонхян (Soon Chun Hyang) в Корее - согласно результатам их исследования, одна из авиапассажирок заразилась COVID-19, несмотря на то, что все путешественники были распределены по салону лайнера с учетом требований социальной дистанции и использовали защитные респираторы на всем протяжении полета, за исключением приемов пищи и походов в туалет.

Спустя две недели периода изоляции стало известно, что тест одной из туристок на коронавирус показал положительный результат - впоследствии было выявлено, что заразилась она именно на борту воздушного судна.

"Учитывая, что она находилась на самоизоляции в течение трех недель перед полетом и не пользовалась общественным транспортом, чтобы добраться до аэропорта, весьма вероятно, что инфекция передалась во время полета через непрямой контакт с бессимптомным пациентом", - указано в отчете.