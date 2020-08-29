В космосе обнаружили экзотические объекты

Международная группа астрономов открыла несколько пар сливающихся галактик, содержащих сверхмассивные черные дыры и порождающих двойные квазары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об обнаружении редких космических объектов сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Экзотические галактики обнаружили с помощью трех обсерваторий на Мауна-Кеа (Гавайи): телескопа Субару, обсерватории Кека и обсерватории Джемини. По оценкам, лишь 0,3 процента всех известных квазаров (галактик с активными ядрами) имеют две сверхмассивные черные дыры, находящиеся на пути к слиянию. Поскольку квазары, питающие черные дыры, выделяют огромное количество света, очень трудно различить, состоят ли они из одной галактики или двух.

Исследователи изучили 34 476 известных квазаров и выявили 421 потенциальный двойной квазар, имеющий два ярких источника излучения. Однако многие из них на самом деле могли быть случайными проекциями звезд Млечного Пути, поэтому ученые дополнительно проанализировали природу света. В конце концов, команде удалось идентифицировать три двойных квазара, два из которых ранее были неизвестны. Каждый объект в паре порождал потоки газа, перемещающиеся со скоростью тысячи километров в секунду под влиянием сверхмассивных черных дыр.