Как не заболеть коронавирусом в школе

На носу сентябрь, когда дети снова пойдут в школы и детские сады. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом и не принести опасную болезнь домой? Нужно ли сокращать количество детей в классах, и есть ли необходимость в ношении масок? Ответы - в программе "Доктор Мясников", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сегодня весь мир стоит на пороге открытия школ после летних каникул. За время карантина стало очевидно: дистанционное обучение ни к чему хорошему не приведет. Ведь школа - это не только образовательное учреждение, где дети получают знания, но и воспитательное, где они учатся общаться друг с другом, тренируют свои социальные навыки.

По словам Александра Мясникова, дети коронавирусом практически не болеют, и смерть детей от ковида - это чистой воды казуистика. Он пояснил, что в некоторых случаях COVID-19 действительно может спровоцировать некоторые другие заболевания, но точно так же их может вызвать любое ОРЗ или грипп.

Другой вопрос в том, что дети действительно могут быть переносчиками вируса, однако он однозначно будет гораздо менее опасен, чем тот, который можно получить от больного человека.

Специалист также выразил сомнение в том, что дети будут носить маски в школах и уж точно вряд ли способны соблюдать социальную дистанцию. Он напомнил, что каждый ребенок в среднем болеет респираторными инфекциями 8-10 в году, а это значит, что нужно быть внимательнее к своим детям и не отправлять их в школу с насморком и кашлем.