Переболевшим COVID-19 следует отказаться от некоторых продуктов

Людям, перенесшим COVID-19, стоит пересмотреть свой рацион и отказаться от пищи с богатым содержанием углеводов и жиров. Предпочтение следует отдавать пище, богатой витаминами и минералами, а в качестве напитков употреблять отвары трав, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

- В период постгриппозной астении лучше всего перейти на витаминизированное питание, есть свежие фрукты и овощи, пить настой шиповника, который в течение нескольких дней приведёт к восстановлению нормального самочувствия и повышению тонуса, - дает совет по питанию врач-терапевт Алла Романенко.

Это способствует восстановлению сил после болезни и повышению тонуса организма. При высоком давлении на пользу пойдет настойка элеутерококка, которую можно добавлять в напитки, в тот же отвар шиповника по 30-40 капель на стакан и принимать дважды в день.

После болезни для ослабленного организма полезен животный белок, лучше всего подойдет мясо вареной курицы, но никак не жирных сортов мяса, особенно в жареном виде. Очень полезны овощи и фрукты.

От чего следует отказаться или уменьшить употребление до минимума, так это от углеводов, горячих напитков и алкоголя.

А вот воды нужно пить как можно больше. Не менее 30-40 миллилитров на каждый килограмм массы тела в сутки, дает рекомендации по правильному питанию Романенко.

