Правило двух метров научно устарело

Базовое правило социального дистанцирования о сохранении расстояние в два метра между людьми для предотвращения распространения коронавируса основано на устаревших научных данных. Об этом говорится в новом исследовании, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Авторитетный журнал British Medical Journal утверждает, что самое главное правило социального дистанцирования о сохранении расстояния в два метра между людьми основано на устаревших научных данных. Считается, что именно это расстояние безопасно в плане угрозы распространения коронавируса. Однако учёные полагают, что единого подхода для всех в этом вопросе не существует. И людям в зависимости от обстановки необходимо соблюдать разную дистанцию.

В своей статье группа исследователей подчеркивает, что вариабельность норм дистанции в зависимости от степени риска распространения коронавируса в тех или иных помещениях или на открытых пространствах даст большую свободу людям и максимально снизит риски. А это, в свою очередь, позволит человечеству поскорее вернуться к норме в некоторых аспектах социальной и экономической жизни. К частности, авторы исследования напоминают, что рекомендации по соблюдению расстояния в два метра основаны на научных данных, впервые опубликованных ещё в 1897 году.

Безопасная дистанция должна учитывать самые разные факторы, влияющие на риск заражения. К ним относятся виды активности, нахождение человека в закрытом помещении или в открытом пространстве, уровень вентиляции и использование медицинских масок. К другим факторам относятся продолжительность контакта между людьми, восприимчивость каждого конкретного человека к инфекциям и вирусная нагрузка заражённых. Новое исследование показывает, что при определенных обстоятельствах аэрозольные частицы с вирусом, попавшие в воздух, могут пролетать до 8 метров.

