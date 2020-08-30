Твит о смерти актера Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter

Твит о кончине американского актера Чедвика Боузмана, которыйй умер 28 августа на 44-м году жизни, стал самым популярным в истории Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщила соцсеть, этот твит набрал наибольшее число лайков за все время. "Дань уважения, достойная короля", - резюмировали в Twitter.

По данным на середину дня 30 августа, твит с сообщением о смерти Боузмана и его черно-белой фотографией набрал 6,7 миллиона лайков.

Чедвик Боузман, наиболее известный по роли супергероя Черная Пантера в кинематографической вселенной Marvel, скончался от рака толстой кишки. Заболевание у актера было диагностировано в 2016 году, с годами третья стадия перешла в четвертую. Он умер у себя дома в окружении семьи.