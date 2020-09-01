Назван самый популярный твит в истории

Пост в Twitter о смерти американского актера Чедвика Боузмана, исполнившего главную роль в фильме "Черная Пантера", стал самым популярным в истории социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба Twitter в своем микроблоге.

По состоянию на 31 августа, 01:50 по бакинскому времени, запись с черно-белой фотографией в Twitter-аккаунте Боузмана и новостью о его смерти набрала уже 7,1 миллиона отметок "нравится". "Дань уважения, достойная короля", - отметили в пресс-службе соцсети.

29 августа стало известно о смерти Чедвика Боузмана. Актер умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. В 2016 году у него диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Боузман боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию. "Это была честь для него - дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера"", - говорится в заявлении в его Twitter-аккаунте.