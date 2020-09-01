Какой знак зодиака самый эмоциональный

Каждый человек индивидуален, поэтому и реакция на какие-то жизненные события - разная. Но все же не стоит исключать и влияние звезд на человека, говорят астрологи и называют самый эмоциональный знак Зодиака.

Как передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua, среди всех знаков зодиака самыми эмоциональными назвали Рыб. 12-ый знак Зодиака, который властвует с 19 февраля по 20 марта, очень эмоциональный и чувствительный, его представители сострадательны и заботливы.

При этом их чрезмерная сентиментальность и чувствительность зачастую выглядят очаровательно, но оказываются губительными для них самих.

Рыбы считаются еще и самыми чувственными знаками зодиака, стихией которых является вода, а символом - две рыбы, которые плывут в разных направлениях, но связанных лентой.

Они мечтательны и живут в мире собственных иллюзий. Любят творчество в разных проявлениях и часто действуют интуитивно. Если они перестают чувствовать любовь и поддержку, то впадают в уныние и уходят в себя.

Для Рыб важно организовать свой быт гармонично, чтобы все детали создавали уют вокруг них, ведь они любят все красивое, отлично разбираются в моде и тонко чувствуют искусство.

Представители этого знака зодиака отличаются мудростью, отзывчивостью, восприимчивостью и способностью к адаптации в любой обстановке.