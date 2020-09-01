Как понять, что ваши отношения не имеют будущего: 12 поводов задуматься

Как понять, что отношения не имеют будущего, особенно если вы только начали встречаться и смотрите на мир сквозь розовые очки? Психологи считают, что тревожные звоночки ОББ (Отношений Без Будущего) можно распознать уже на первых свиданиях. Glamour рассказывает, как понять, что ваши отношения обречены.

Он избегает разговоров о совместном будущем

Было бы странно на первом свидании выбирать имена для будущих детей, но если спустя какое-то время ваш мужчина плавно уходит от разговора о совместном будущем и что-то бессвязно бормочет в ответ на предложение съехаться, можете избавиться от иллюзий: отношения с этим мужчиной не имеют перспектив.

Он не стремится познакомить вас с друзьями и родными

Поверьте, если мужчина настроен на серьезные отношения, он не станет затягивать с тем, чтобы представить вас друзьям и родным. Обратите внимание и на то, как он будет вести себя с вами в кругу своих близких: любящий мужчина окружит вас вниманием и заботой и постарается сделать так, чтобы вам было комфортно в незнакомой компании.

Его не волнуют ваши проблемы

Душещипательный рассказ о том, как вы потеряли телефон всего через неделю после покупки и безнадежно испачкали любимое белое пальто, вызвал у него лишь усмешку? Безразличие - пожалуй, самый главный признак ОББ. Мужчина - по своей природе покровитель, и если ему плевать на ваши проблемы и переживания, значит, он не принимает вас всерьез - печально, но факт.

Он не стремится в вас инвестировать

Речь идет не только о деньгах и подарках, но и времени, которое мужчина стремится провести с вами наедине. Если на очередное предложение встретиться у него постоянно находится отговорка в виде неотложных дел, сверхурочной работы, заболевшей бабушки и ремонта, можете быть уверены, что у ваших отношений нет будущего.

Ему все равно, где вы и с кем

Понять, что отношения не имеют будущего можно и по тому, как часто он вам звонит. Если он связывается с вами только по делу и никогда не звонит просто, чтобы услышать ваш голос, рассказать, как прошел его день, и спросить, как у вас дела, скорее всего, речь идет о типичных ОББ.

Он не хочет с вами спорить

Если мужчина планирует провести с вами всю жизнь или хотя бы солидную ее часть, ему будет важно перетянуть вас на свою сторону во всем. А если его не слишком беспокоит тот факт, что ваши точки зрения по важным вопросам кардинально разнятся, стоит задуматься. Возможно, ему безразличны ваши политические взгляды и философские воззрения просто потому, что он не строит далеко идущих планов.

Он не знает, чего хочет от жизни

Возможно, сейчас он не может похвастаться большими достижениями и находится только в начале пути, но если у него есть мечта и он знает, как ее реализовать, это говорит о его амбициях и целеустремленности. А если вашему кавалеру не нравится его работа и он не знает точно, чем вообще хочет заниматься в жизни, он наверняка и к вам будет относиться с такой же неопределенностью.

У него есть от вас секреты

Иметь секреты - абсолютно нормально, но скрывать их от партнера - как минимум странное и незрелое решение. В паре необходимы искренность и открытость, поэтому если у вашего мужчины есть от вас секреты, это серьезный повод задуматься, так ли важны для него ваши отношения.

Он воспринимает вас как должное

Понять, что отношения не имеют будущего, можно и по тому, как часто он старается угодить вам или сделать что-то приятное. По мере развития отношений романтика часто отходит на второй план, уступая место быту. С одной стороны, это признак того, что ваши отношения стали более зрелыми, но с другой - если мужчина принимает вас как должное и не ценит ваши отношения, возможно, вы уже одной ногой в ОББ.

Он не ревнует вас, да и сам не прочь пофлиртовать с другими девушками

Если партнер изводит вас ревностью, пытается контролировать каждый ваш шаг и не дает общаться с друзьями, это тревожный признак токсичных отношений. Но если с его стороны совсем нет ревности, это тоже повод задуматься. Возможно, ему просто все равно, как и с кем вы проводите время, да и сам он не прочь пофлиртовать с симпатичной коллегой.

Он раздражается по мелочам

Еще вчера его умиляла ваша рассеянность, а сегодня он отчитывает вас за то, что вы забыли про его просьбу. Если вас не покидает ощущение, что мужчина постоянно к вам придирается и как будто только ищет повода, чтобы поссориться, возможно, стоит освободить его место для кого-то более достойного.

Он не проявляет инициативы

Иногда вам кажется, что ваши отношения существуют только благодаря вам и если вы перестанете звонить ему и назначать встречи, между вами все плавно сойдет на нет. Пожалуй, в этом случае вам остается только одно: перестать играть в одни ворота и прекратить отношения, у которых нет будущего.