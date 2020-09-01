Точный гороскоп на вторник: Не ищите оправданий лени и безынициативности

Чтобы не упустить большие возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп, не откладывайте свои дела на потом. Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Именно сегодня как никогда актуальна фраза: "мое здоровье - в моих руках". Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.

Овен

Сегодня Овну следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Овна сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Телец

Сегодня Телец просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Телец сегодня настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

Близнецы

Сегодня у Близнецов вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет их к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Близнецов, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Близнецам продвижение в карьере и хороший доход.

Рак

Сегодня Раку повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора - если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Рака такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Раку не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Лев

Сегодня Лев может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Лев обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, - это попробовать с ним подружиться!

Дева

Сегодня Дева будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от нее быстрых решений - тогда рассеянность Девы не принесет ей особого вреда. А вот если события будут ее тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Дева вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Деве сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой она захочет заняться не для результата, а для души.

Весы

Сегодня Весы при желании способны добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у них возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Весам достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае их активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Скорпион

Сегодня день не склоняет Скорпиона к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Скорпиону достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Стрелец

Сегодня Стрелец склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Стрелец предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Стрельца. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!

Козерог

Сегодня для Козерога очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Козерог возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Козерогу не размениваться по пустякам: если уж ему сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Водолей

Сегодня Водолею противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Водолею обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под их резвый ритм. Рыбы же будут чувствовать себя способными на многое! Их деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая им как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно их раздражать, так что сегодня Рыбам лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.