2020 год могут признать самым жарким за всю историю

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможность признания 2020 года самым жарким за всю историю. Об этом сообщает во время трансляции "России Сегодня".

Он допустил, что такое может произойти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Синоптик уточнил, что нынешний год по средней температуре планеты за семь дней стоит на втором месте после 2016 года.

Вильфанд привел статистику, согласно которой 2020 год войдет в пятерку самых теплых с вероятностью 95%. При этом он добавил, что вероятность того, что он займет первое место составляет 36%.