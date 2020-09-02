Гороскоп на сентябрь 2020 для всех знаков Зодиака

Сентябрь 2020 года обещает быть очень насыщенным на различные события: как астрологические, так и, соответственно, личные. Старт даст Полнолуние 2 сентября (можно загадывать желания!), за которым следует большое движение, "миграция", сразу трех планет, передает Day.Az со ссылкой на Elle.ru.

Марс становится ретроградным 9-го числа, а вот Юпитер (12 сентября) и Сатурн (29 сентября), наоборот, возвращаются к привычному ходу. Всякий раз, когда планеты начинают активно перемещаться, это сулит целую череду увлекательных событий. Прибавьте к этому - Новолуние 17 сентября (строим заоблачные планы) и очень важное осеннее равноденствие 22-го.

Овен:

Когда что-то не складывается желаемым образом, вы пытаетесь "поднажать", а если и это не помогает, считаете, что выход - поднажать еще сильнее. В этом месяце для вас - как на работе, так и в личной жизни - наступает период, когда кажется, что ситуация вот-вот прогнется под вашими напором и усилиями. Хотелось бы считать это добрым знаком, но увы... Жизнь дает вам понять: еще немного, и реальность даст трещину, разлетится вдребезги. Постарайтесь на время отпустить ситуацию.

Телец:

Стабильность и надежность всегда были для вас ключевыми понятиями в жизни. Отдавшись чему-то, вы ожидаете, что это продлится вечно и через десять лет все будет точно так же, как в самом начале. Но этот год - необычный; он стал рубежом между прошлым и будущим, и то, к чему вы стремились раньше, уже не совпадает с желанным сейчас. Похоже, настало время начать все с чистого листа? Спросите себя, чего вы действительно хотите, - и действуйте!

Близнецы:

Может ли богатство выбора сослужить плохую службу? Похоже, что да. В ближайшие недели вам представятся как минимум четыре варианта развития событий в будущем, и вы с удовольствием приметесь размышлять над каждым в отдельности. Три пути смотрят вперед, один связан с прошлым, но даже он кажется привлекательным сейчас, глядя со стороны. Казалось бы, торопиться некуда, но вы теряете драгоценное время. Подумайте хорошенько и решайтесь!

Рак:

Вы продвинулись далеко вперед, и ваша жизнь теперь выглядит совершенно иначе. Продолжать идти тем же курсом? Или нынешнее положение дел вас устраивает и можно на какое-то время остановиться? Задавшись подобным вопросом в августе, вы, не колеблясь, выбрали бы путь вперед, но сейчас, в сентябре, туманные дали манят вас уже меньше. Быть может, вы начинаете входить во вкус новой жизни? А, может статься, в ней появился человек, которого не хочется оставлять?

Лев:

С приходом сентября открывается выход из сложившейся сложной ситуации, путь к иному будущему. Соглашаться необязательно, а если вы все-таки решитесь, знайте: выбирать и привередничать не придется, нужно будет брать, что дают. Нет и возможности заранее узнать, чем все в конечном итоге закончится. Но это все равно большой прогресс по сравнению с вашим нынешним положением, а Судьба любит тех, кто готов рискнуть. Решать вам.

Дева:

Хотя конец августа мил и романтичен, во всем происходящем ощущается легкий налет ирреальности, что, разумеется, вас не радует. Сентябрь, в сравнении, строже и рассудительней, но это и неплохо: в такой атмосфере проще серьезно заняться насущными проблемами, действовать практично и экономно. Ведь именно на этом, а вовсе не на бездумных фантазиях, зиждутся настоящие отношения.

Весы:

Вы твердо стоите у руля. Не позволяя помыкать собой, вы четко говорите, чего хотите, и окружающие идут за вами. Вы полны сил, уверенности, но, главное, у вас достаточно опыта. Столкнувшись с проблемами, знакомыми по началу года, вы уже не боитесь. Это относится и к личной жизни. Все тот же роман, но игра идет уже по вашим правилам, и это в корне меняет дело.

Скорпион:

На заре бурного романа любые трения и разногласия обычно остаются за скобками. Лишь позже, когда пыл страсти немного угаснет, появляется время, чтобы как следует задуматься: что можете вы дать другому и что хотите получить взамен? Возможно, придется даже вернуться на несколько шагов назад, чтобы нащупать и распутать тот узел недопонимания, что не дает отношениям развиваться. Будьте откровенны, слушайте и проявите терпение.

Стрелец:

Нередко слышишь, что возможности открываются тогда, когда их меньше всего ожидаешь - и, разумеется, текущие обязательства обычно встают на пути к новым горизонтам. В этом месяце, однако, ваш шанс появится в самый подходящий момент, когда в жизни достаточно и времени, и места для его реализации. Стоит ли использовать такую возможность? Ответ прекрасно вам известен. Доверьтесь присущему Стрельцам оптимизму.

Козерог:

Как определить, что Фортуна повернулась к вам лицом? Ждать невероятной удачи? Или чего-то менее заметного, скромного, вроде успеха в мелочах, которые, накапливаясь, постепенно меняют все вокруг, как весна, вытесняющая долгую зиму? Каким бы ни был ответ, все это происходит именно сейчас, и, пусть не обойдется и без неудач, течение событий, несомненно, внушает оптимизм. Впереди ждут счастливые времена!

Водолей:

То, что приковывало вас к прошлому, понемногу начинает поддаваться, словно тугие двери, в которых наконец приоткрылась щелочка. Пока еще вы не готовы воспользоваться забрезжившей свободой, но отрадно знать, что стоит решиться, поднажать, и путь будет свободен. Сентябрьское новолуние откроет перед вами серьезные перспективы на отдаленное будущее; то, что еще недавно казалось совершенно недостижимым!

Рыбы:

Опасаясь, что в суете бурлящей вокруг жизни вас не заметят, вы решаетесь на смелый шаг и открываете свои подлинные желания и намерения, переводя отношения на новый уровень без оглядки на то, готова ли к тому другая сторона или нет. На несколько дней воцаряются тишина и молчание. Вы думаете, что испортили все, сказали слишком много - но вот, двумя днями позже, случается то, на что вы так надеялись. Жизнь прекрасна!