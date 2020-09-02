Токсичные отношения - как их распознать и выйти из них

Отношения с токсичными людьми напоминают американские горки: сегодня партнер обижает вас и доводит до слез, а назавтра как ни в чем не бывало говорит о своих чувствах и просит прощения. Ссоры случаются во всех парах, однако разница между здоровыми и токсичными отношениями в том, что в первом случае отношения приносят вам радость, а во втором - напряжение, дискомфорт и тревожность. Находиться в токсичных отношениях опасно, поскольку постоянное выяснение отношений с партнером может довести до депрессии или нервного срыва.

"Обычно в такие отношения попадают "хорошие девочки", которые считают, что могут перевоспитать мужчину. Им кажется, что если они будут вдохновлять партнера и не перечить ему, то он изменится, а то, что происходит в отношениях сейчас, - лишь притирка, хотя на самом деле это начало самого настоящего абьюза", - комментирует Евгения Богданова, и автор проекта Toxic Parents.

Евгения приводит 10 признаков, которые помогут распознать абьюзера. Если совпали хотя бы два пункта, это тревожный звонок и серьезный повод задуматься, стоит ли продолжать эти отношения, считает психолог.

Day.Az со ссылкой на Glamour.ru представляет эти признаки:

1. Партнер постоянно хочет контролировать ваши действия.

2. Регулярно выражает свое недовольство по поводу и без.

3. Демонстрирует частые приступы ревности и агрессии, которые оправдывает любовью, заботой и беспокойством о вас.

4. Предъявляет много требований, но отказывается выполнять ваши просьбы.

5. Пытается переделать вас и навязать свое мнение.

6. Позволяет себе злые подшучивания и обидные замечания в ваш адрес.

7. Сравнивает вас с другими, давая понять, что вы хуже.

8. Отказывается нести ответственность за развитие ваших отношений и с пренебрежением относится к вашим чувствам.

9. Живет прошлым и все время рассказывает о том, как раньше все было хорошо, тогда как в данный момент он испытывает проблемы на работе и в личной жизни.

10. Требует повышенное внимание и часто демонстративно показывает, что обижен.

Евгения считает, что токсичные отношения обречены, поскольку партнер не изменится и со временем ситуация только ухудшится. "Вам может быть страшно разрывать отношения, и это нормально. Из-за страха одиночества и заниженной партнером самооценки вам кажется, что вы не достойны чего-то лучшего. Но это большое заблуждение, - комментирует психолог. - Единственное правильное решение - это разорвать отношения с токсичным партнером, причем резко. Перестаньте оправдывать его и давать вторые шансы. Не реагируйте на провокации, а главное - работайте над самооценкой и полюбите себя такой, какая вы есть. Только тогда у вас получится построить здоровые и счастливые отношения с правильным мужчиной".