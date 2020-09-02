Житель Мальты похудел на 40 килограммов во время карантина из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и раскрыл секрет своего успеха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Lovin Malta.

Кристофер иль-Кабокк (Christopher il-Kabocc) весил 165 килограммов. Во время пандемии коронавируса он решил использовать появившееся свободное время, чтобы похудеть.

В результате за пять месяцев мужчина похудел до 126 килограммов и теперь выглядит совершенно другим человеком.

"Я начал с ходьбы, но, когда похудел до 138 килограммов, я стал заниматься в спортзале", - сказал он. Поначалу иль-Кабокк мог ходить только по 15 минут в день, после чего у него начиналась одышка. Теперь он способен ходить по пять часов в день.

За пять месяцев мальтиец изменил рацион и режим занятий спортом в соответствии со своими целями. Каждый раз, когда он добивался успеха, делился новостями на странице в Facebook, на которую подписаны более 31 тысячи человек. Некоторые из них последовали его примеру и тоже избавились от лишнего веса.

"Я ходил к диетологу, но отказался от его услуг. Я решил делать так, как мне нравится, и придерживаться собственной диеты", - сказал он.

"Я веду групповой чат, чтобы помогать страдающим ожирением людям изменить свою жизнь. Я не диетолог, я не понимаю всего этого, и я не говорю им, что делать. Я просто показываю им, что делаю я, что я ем и сколько калорий я сжигаю", - пояснил иль-Кабокк.

Хотя мужчина уже добился большого успеха, он не собирается останавливаться на достигнутом. Иль-Кабокк намерен похудеть до 95 килограммов.