Как ставить цели, чтобы действительно их достигать

Как превратить мечту в цель? Сперва разобрать свою повседневную жизнь, как гардероб, - считает предприниматель Наталия Годжаева. Решить, что вы хотите взять в светлое будущее - будь это платье или отношения - а что нет. Как правильное целеполагание и грамотно сформулированные вопросы самой себе помогут изменить жизнь к лучшему.

Пару лет назад ко мне в гости приехала подруга-стилист. Она привезла с собой шампанское, хорошее настроение и большое желание разобрать мой небольшой гардероб.

Признаюсь, сам процесс разбора гардероба меня тогда удивил. Вместо того, чтобы сразу приступить к делу, подруга-стилист открыла ноутбук и начала задавать мне интересные вопросы. Она спросила не только про мой текущий образ жизни, она стала спрашивать, о каком образе жизни я мечтаю и каких изменений хотела бы в будущем. И только с учетом моих особенностей, планируемых изменений и целей завтрашнего дня, мы приступили к делу.

Такой профессиональный подход я встречаю нечасто, и результат меня приятно удивил: мы составили список покупок не только исходя из текущих потребностей, но и учитывая мои мечты и планируемые изменения. И если даже в разборе гардероба выгоднее исходить от целей, то что говорить про нашу с вами полную ежедневного выбора жизнь? Как давно мы в роли стилистов своей жизни задавали себе вопрос: "Как бы мне хотелось изменить свою жизнь, от чего в ней отказаться, а что, наоборот, смело добавить?" Нет, я не буду писать сейчас про SMART цели, все это давно набило оскомину. Мы знаем, что цель должна быть измеримой, достижимой, со сроками... Может быть, эти знания и помогают в постановке целей, но как быть с их достижениями? Давайте разбираться по порядку.

Итак, любая цель и любое изменение - это путешествие из пункта A в желаемый пункт В. И для того, чтобы в пункт В добраться, нам сначала надо разобраться с нашей стартовой точкой. Проделайте это упражнение за чашкой любимого напитка: возьмите лист бумаги, карандаш и напишите, что в вашей жизни вам сейчас очень нравится, что бы вы хотели оставить без изменений и взять с собой в будущее? У каждого из нас есть свой наработанный клад. Прям составьте список "драгоценностей", которые поедут с вами из пункта A в пункт В.

После того, как вы "соберете багаж", давайте поймем, от чего вам хотелось бы избавиться? Что бы вы хотели оставить в прошлом? Закончить токсичные отношения и не перевозить их с собой? Избавиться от привычки есть много сладкого? Нам надо составить список из "ненужных" вещей, у нас уборка. Пишите в этот список все, что доставляет вам дискомфорт.

После того, как мы разобрались с тем, что хотим оставить и от чего хотели бы избавиться, можно переходить к моему любимому пункту. Напишите в деталях, каким вы хотите видеть ваше будущее?

Что ждет нас в пункте В?

Чем вы занимаетесь?

Сколько зарабатываете?

Как отдыхаете?

Сколько у вас свободного времени и на что вы его тратите?

Что у вас со здоровьем?

А с личной жизнью что?

Важно: проделайте это упражнение не с одной попытки. Даже если вам кажется, что вы все точно знаете, дайте вашему будущему немного полежать на бумаге. Вернитесь к этому списку попозже, перечитайте еще раз и вычеркните цели, навязанные вам обществом, родителями, друзьями или соседкой с пятого этажа. Просейте цели через сито, чтобы они стали только вашими, в таком случае они будут отзываться и воодушевлять.

Если целей получилось много, то стОит для начала выбрать те, которые принесут вам самое большое удовольствие, выгоду или отразятся сразу на нескольких "отраслях" жизни. Вот их теперь и будем делать измеримыми, четкими, раскладывать на шаги со сроками и добавлять шаги эти в наше настоящее. Важно помнить: то, что мы делаем сегодня, определяет наше завтра.

Составьте к каждой цели план, который будет состоять из маленьких последовательных шагов. Расписанный на бумаге план не только позволяет определить трудозатраты, он показывает нам, что цель вполне себе достижима.

Кстати, после того, как вы описали свои мечты и цели, вернитесь к списку из "ненужных вещей". Посмотрите, пожалуйста, от чего еще нужно отказаться, чтобы осуществить свои планы? Для достижения целей нужны ресурсы, время, их важно распределять на приоритетные вещи. К примеру, если ваша цель выучить язык до уровня В1 к декабрю 2020 года, и на это нужен один час в день, посмотрите, от чего можно этот час забрать? Только старайтесь не сокращать часы сна и не лишать себя всех радостей. Язык можно учить, смотря любимый сериал на иностранном языке. Это и польза, и радость.

Ну, и конечно же, я скажу про поддержку. Обязательно помните про вашу мотивацию, про вопрос "зачем?", благодарите себя за каждый сделанный шаг, не обесценивайте свои действия и никогда не сравнивайте свой пройденный путь с чужим. Все мы уникальные, с уникальными целями, мечтами и изначальными условиями.

Мечтайте, ставьте цели, не бойтесь ошибаться и менять свои шаги. Хорошего всем нам путешествия!

Bazaar.ru