10 повседневных привычек, которые помогут почувствовать себя счастливой

Эксперт по здоровому образу жизни и автор бестселлера "Одна привычка в неделю. Измени себя за год" Бретт Блюменталь уверена, что методика маленьких перемен работает. Совсем не обязательно с понедельника резко садиться на диету, записываться на 5 тренировок в неделю и приучать себя никогда не опаздывать на работу. Напротив, достичь устойчивого результата помогут небольшие шаги.

Ведите дневник

Нет никаких правил, как нужно вести дневник. Лишь одно условие - регулярность. Ежедневно выписывайте чувства, мысли, победы и переживания. Поначалу вы будете заставлять себя делать эти заметки, но вскоре заметите, что получаете от ведение дневника удовольствие и даже уделяете ему определенное время в течение дня. Зачем это нужно? Психотерапевтические исследования доказали, что дневник позволяет справиться со стрессами, страхами и тревожностью, освободиться от невыраженных эмоций и в результате почувствовать себя счастливее!

Каждый день слушайте музыку

Позитивное воздействие музыки на человека - давно доказанный факт. Это не сложно - пусть музыка станет вашим ежедневным спутником. Находите время для любимых треков, даже если заняты настолько, что обычно забываете нажать на плей. Бретт Блюменталь советует уделить время организации своей медиатеки, составить плейлисты и включать любимую музыку в любой момент, когда вы можете ее послушать, - по дороге на работу, во время обеденного перерыва или уборки. Каждый день - это важно!

Улыбайтесь

Наше эмоциональное состояние и выражение лица связаны - ученые доказали, что даже если вы вызываете улыбку искусственно, со временем она становится искренней. Начните следить за этим и вы заметите, что раньше улыбались непростительно редко! Автор книги советует улыбаться каждый раз, когда вы подумали о чем-то плохом или начали нервничать, улыбаться незнакомым людям и себе в зеркале - желательно, с самого утра.

Медитируйте 20 минут в день

Существует множество видов медитации, но вы пока новичок и не нужно ударяться в сложные практики. Просто дайте себе слово медитировать каждый день - например, перед сном - садиться в удобную позу, следить за дыханием и стараться избегать любых мыслей. Начните с 5 минут, а затем постепенно доводите длительность медитаций до 20 минут в день. Вскоре, вы заметите, что стали существенно спокойнее, вам будет легче концентрироваться и управлять эмоциями.

Добивайтесь целей по одной

Результат медитаций можно прочувствовать на практике, если приучить себя делать в один момент лишь одно дело. Мы живем в информационном шуме и многозадачности, что приводит не только к стрессу, но и снижению производительности. Оказывается, люди, которые постоянно переключаются с одной задачи на другую, на 50% менее эффективны. Поэтому введите в привычку ставить себе лишь одну маленькую цель, добиваться ее, и лишь потом переходить к следующей. Мы верим, что вы, как Цезарь, можете делать три дела сразу, но для вашего счастья и психологического здоровья от подобных подвигов лучше отказаться.

Пейте зеленый чай

Включите зеленый чай в свой ежедневный рацион. В идеале - выпивать 3−4 чашки в день. Эта приятная азиатская традиция имеет несколько причин. Зеленый чай действительно полезен, он бодрит, но, в отличие от кофе, не дает побочных эффектов в виде учащенного сердцебиения или тремора рук. Кроме того, в зеленом чае есть полифенолы, активизирующие выработку дофамина, гормона радости.

Подмечайте в окружающих хорошее

Мы часто фокусируемся на негативных моментах в общении с другими людьми, но жизнь станет проще и приятнее, если вы возьмете за правило находить в каждом человеке несколько черт со знаком "плюс". Как это работает? Чаще всего люди "зеркалят" друг друга, поэтому если вы научитесь быть изначально положительно настроенными по отношению к собеседнику, он, скорее всего, ответит вам взаимностью.

Читайте для удовольствия минимум 20 минут в день

Чтение учит концентрации, развивает фантазию и снимает стресс. Не говоря уже о расширении кругозора! Каждый день находите минимум 20 минут на то, чтобы почитать, не отвлекаясь. Речь идет именно о книгах и объемных текстах, а не новостях или постах в Instagram. Чтобы было проще, поставьте перед собой цель - например, читать определенное количество книг в месяц или в год. И в этом лучший помощник - крупнейший книжный сервис по подписке MyBook.

Говорите "спасибо"

Благодарность себе и окружающим улучшает качество жизни. Не стесняйтесь благодарить близких за все, что они для вас делают - будь то простой звонок с вопросом "как дела?" или помощь в незначительном вопросе. Чаще говорите "спасибо" - это способствует близости и эмоциональной привязанности. Заодно не забывайте благодарить саму жизнь - за хорошее самочувствие, солнечный или дождливый день, красивый листопад или вкусный кусок торта. Произносите "спасибо" про себя или вслух - в этом слове есть невероятная магия!

Чаще прикасайтесь к людям из вашего окружения

Мы часто даже не осознаем, как простые прикосновения влияют на работу нашего мозга, гормональную систему и настроение. Когда мы прикасаемся к близкому приятному человеку - в крови снижается уровень кортизола, гормона стресса. Обнимайте любимого человека, ребенка, берите друзей за руки, гладьте питомцев. Пусть каждый день будет наполнен такими моментами!

Bazaar.ru