Француз выиграл в лотерею €157 млн

Житель Франции выиграл в лотерее €157 млн, угадав правильные номера в лотерее Euro Millions.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Parisien.

Отмечается, что счастливчик оказался единственным, кто угадал пять правильных номеров и две правильные "звездочки".

Этот выигрыш стал третьим по величине во Франции за все время существования этой лотереи - с 2004 года. Самую большую сумму (€170 млн) выиграл житель департамента Приморские Альпы в 2012 году.

Имя победителя, как и его пол, пока неизвестны. У выигравшего есть два месяца, чтобы заявить о себе и забрать деньги.