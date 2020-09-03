https://news.day.az/unusual/1267498.html Француз выиграл в лотерею €157 млн
Француз выиграл в лотерею €157 млн
Житель Франции выиграл в лотерее €157 млн, угадав правильные номера в лотерее Euro Millions.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Parisien.
Отмечается, что счастливчик оказался единственным, кто угадал пять правильных номеров и две правильные "звездочки".
Этот выигрыш стал третьим по величине во Франции за все время существования этой лотереи - с 2004 года. Самую большую сумму (€170 млн) выиграл житель департамента Приморские Альпы в 2012 году.
Имя победителя, как и его пол, пока неизвестны. У выигравшего есть два месяца, чтобы заявить о себе и забрать деньги.
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