https://news.day.az/unusual/1267575.html Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на воздушных шарах
Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на воздушных шарах
Американский иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над Аризонской пустыней на воздушных шарах. Видеозапись опубликована на его канале на Youtube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Иллюзионист использовал около 50 воздушных шаров, наполненных гелием. Трюк получил название "Вознесение".
Полет длился около часа от момента взлета до приземления. Сам Блейн назвал данный трюк "самым амбициозным" в своей карьере.
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