Иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над пустыней на воздушных шарах

Американский иллюзионист Дэвид Блейн пролетел над Аризонской пустыней на воздушных шарах. Видеозапись опубликована на его канале на Youtube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иллюзионист использовал около 50 воздушных шаров, наполненных гелием. Трюк получил название "Вознесение".

Полет длился около часа от момента взлета до приземления. Сам Блейн назвал данный трюк "самым амбициозным" в своей карьере.