«ВКонтакте» защитит пользователей от шуток о песне «Третье сентября»

Социальная сеть "ВКонтакте" будет защищать пользователей от шуток вокруг песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба компании.

"ВКонтакте" объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новостной ленте записи со строчками из песни будут отмечены специальными предупреждениями.

В компании считают, что таким образом позаботятся о людях, "ставших от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет".