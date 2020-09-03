https://news.day.az/unusual/1267647.html «ВКонтакте» защитит пользователей от шуток о песне «Третье сентября»
«ВКонтакте» защитит пользователей от шуток о песне «Третье сентября»
Социальная сеть "ВКонтакте" будет защищать пользователей от шуток вокруг песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба компании.
"ВКонтакте" объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новостной ленте записи со строчками из песни будут отмечены специальными предупреждениями.
В компании считают, что таким образом позаботятся о людях, "ставших от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет".
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