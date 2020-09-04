5 фильмов с Киану Ривзом, которые хочется пересматривать снова и снова

"Адвокат дьявола" (1997)

"Адвокат дьявола" - экранизация одноименного романа Эндрю Найдермана с Аль Пачино, Шарлиз Терон и Киану Ривзом в главных ролях. Адвокат Кевин Ломакс получает выгодное предложение по работе от некоего Джона Милтона, директора крупной юридической корпорации. Ломакс соглашается и вместе с женой Мэри-Энн (Шарлиз Терон) переезжает в Нью-Йорк. Здесь, защищая преступников и выигрывая суды, Ломакс строит карьеру, в то время как его жена постепенно сходит с ума от странных видений и умирает. Милтон продолжает искушать Ломакса громкими делами, играя с его тщеславием.

"Матрица" (1999)

"Матрица" - научно-фантастический боевик сестер Ланы и Лилли Вачовски, ставший впоследствии началом трилогии об искусственной симуляции жизни. Все, что существует в действительности, лишь симуляция, созданная разумными машинами. Нео (Киану Ривз) начинает борьбу против техники, захватившей человеческие жизни. Этот фильм принес Ривзу наибольшее количество наград и номинаций. Сейчас снимается продолжение нашумевшей истории.

"Сладкий ноябрь" (2001)

"Сладкий ноябрь" - мелодрама режиссера Пэта О'Коннора с Киану Ривзом и его коллегой по "Адвокату дьявола" Шарлиз Терон в главных ролях. Картина снята по мотивам одноименной пьесы Хермана Раучера. Трагическая история любви Нельсона (Киану Ривз) и Сары (Шарлиз Терон) разворачивается в ноябре (буквально с первых чисел), а заканчивается в конце месяца. Героиня Шарлиз Терон надевает в день первой встречи с Нельсоном вязаный коралловый шарф, его же мы видим на ней и в день их последней встречи. Сара знает, что скоро умрет, поэтому каждый месяц героиня выбирает нового мужчину, разбивая сердце предыдущего. Несмотря на то что фильм собрал много отрицательных отзывов (равно как и положительных), рекомендуем пересмотреть его хотя бы ради костюмов актеров (Америка почти 20 лет назад!) и приятной осенней меланхолии.

"Дом у озера" (2006)

"Дом у озера" - дебютная работа режиссера Алехандро Агрести с Сандрой Баллок и Киану Ривзом в главных ролях. В центре сюжета - переписка одинокой женщины Кейт (Сандра Баллок) с молодым архитектором Алексом (Киану Ривз). В 2006 году Кейт покидает дом у озера и оставляет в почтовом ящике письмо для следующего арендатора. Им оказывается Алекс, который живет в 2004-м. В картине природное (символом которого является дом у озера) противопоставлено урбанистическому, и первое побеждает. Так, Алекс сажает дерево в центре города у высотки, в которой живет Кейт, и дерево вырастает у нее на глазах. В финале побеждает, конечно, любовь, которая оказывается (не в клишированном смысле) сильнее смерти и времени.

"До костей" (2017)

"До костей" - драма режиссера Марти Ноксон с Лили Коллинз и Киану Ривзом в главных ролях, заказанная американской компанией Netflix. Эллен (Лили Коллинз) страдает от анорексии, а доктор-психиатр Уильям Бекхэм (Киану Ривз) работает с ней и группой пациентов, используя разные экспериментальные способы лечения. Интересный факт: Лили Коллинз, ранее страдавшая от расстройства пищевого поведения, похудела для съемок в картине до 50 кг.