Лето 2020 года стало самым жарким в Северном полушарии

Лето 2020 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Северном полушарии, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на результаты экспресс-анализа Росгидромета. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Росгидромет провел экспресс-анализ температурного режима за прошедшее лето, и, как показывают расчеты, средняя температура за период с июня по сентябрь оказалась рекордно теплой за весь период наблюдений в Северном полушарии", - сказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что температура превышала норму почти по всему Северному полушарию. Самые большие отклонения зафиксировали в Арктике, где температура была выше обычной на +3-5°C.