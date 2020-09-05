Точный гороскоп на субботу: День обещает быть спокойным, но интересным

Сегодня гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса. Используйте этот момент для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров. В целом день склоняет к интеллектуальному труду, учебе и вдумчивому анализу, поэтому сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. В делах не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все "за" и "против".

Овен

Сегодня Овен во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, он захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сам Овен не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего он хочет. Сегодня такая практика окажется эффективной: Овну будет сопутствовать успех.

Телец

Сегодня Телец с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме - если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Он будет способен отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Телец четко знал, что он делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Телец будет готов осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Тельца во все детали, им же хуже - придется все делать самим.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому "продвинутому" общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет сегодня Близнецов, призывая их вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.

Рак

Сегодня Рак способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела - это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды гороскопа склоняют Рака, согласно поговорке "Семь раз отмерь". Не важно, о чем идет речь, - о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав сегодня любое действие заранее, Рак обречет его на успех!

Лев

Сегодня в разговорах Лев то и дело может проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять его скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды гороскопа советуют Льву выбраться сегодня куда-нибудь, где у него есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Льву, как глоток свежего воздуха!

Дева

Даже если Дева не слишком любит интеллектуальные дискуссии, сегодня она может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Дева хотела бы встретиться с противником, с которым ее точки зрения полностью противоположны, ну а если нет - она готова спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Дева сегодня настолько уверена в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Весы

Сегодня Весы, решая любой вопрос, будут похожи на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Весы рискуют заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия "думать" и "усложнять" находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Весы готовы продемонстрировать сегодня во всей красе, вызывая недовольство окружающих.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Скорпиону шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может ему пригодиться, поэтому сегодня Скорпиону не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Стрелец

Сегодня если Стрелец захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, - о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: сегодня в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика - любые науки, которые помогут Стрельцу блеснуть умом, ему рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.

Козерог

Сегодня Козерог будет настроен третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета... Ничего не поделаешь - ему в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Козерог на скорую руку не затеял крупную перестановку мебели или даже ремонт!

Водолей

Сегодня вся энергия Водолея рискует уйти в разговоры, открывающие перед ним тайны Вселенной. День склоняет его к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека... Возможно, Водолей встретит сегодня людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.

Рыбы

Сегодня в Рыбах проснется финансист! Их мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Рыбы посвятят этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, они произведут на свет отличный план, который поможет им неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Рыбам создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок сегодня поможет Рыбам не прогадать.