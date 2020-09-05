Чистый коллаген: почему костный бульон работает лучше всех БАДов

Что это такое? Костный бульон - это приготовленный на медленном огне крепкий бульон из костей (мясных, птичьих или рыбьих). В результате длительного кипячения, содержащиеся в них соединительная ткань и костный мозг, образуют жидкость. Звучит не очень аппетитно, но именно получившаяся наваристая жидкость - кладезь важных питательных веществ, почти что источник вечной молодости. Чем дольше варится бульон, тем более питательным он становится за счет коллагена, основного белка соединительной ткани. По сути, костный бульон - это гастрономическая альтернатива инъекциям ботокса.

Костный коллаген расщепляется в организме на аминокислоты: пролин, лизин, аргинин, глицин и глутаминовую кислоту. Они являются строительным материалом всех белков, формируя клетки кожи, костей, суставов. С возрастом, организму сложнее вырабатывать необходимое количество коллагена естественным путем. Отсюда появляются первые морщины на лице, появляется хруст в суставах, кости становится хрупкими. Поэтому бульон так любим диетологами - он сытный, вкусный и обладает гарантированным антиэйдж-эффектом, укрепляя суставы и обеспечивая упругую кожу. Популярные БАДы - животный коллаген в порошке, который рекомендуют пить косметологи - это не что иное, как обработанные хрящевые и суставные ткани животных.

Варить бульон рекомендуется от 8 до 72 часов. Чем дольше варится, тем лучше. Для вкуса можно добавить морковь, лук, специи - на ваш вкус. Готовый бульон можно хранить в холодильнике в стеклянных банках с крышками в течение 5−7 дней, а также можно порционно заморозить.

Источник: bazaar.ru