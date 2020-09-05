Много есть и худеть: как работает волюметрическая диета и кому она подходит

Питаться огромными порциями и терять при этом вес - звучит как несбыточная мечта, однако еще 10 лет назад диетолог Барбара Роллс успешно доказала, что это действительно возможно. Свою систему питания она назвала волюметричекой или "объемной" диетой. В основе диеты не ограничения, а замещение одних продуктов другими. Если правильно выполнять все указания автора системы питания, то можно не только сбросить лишний вес, но и значительно оздоровить организм. О том, как работает волюмерическая диета и какие у нее есть плюсы и минусы, читайте в нашем материале.

Основной принцип

Создательница диеты диетолог Барбара Роллс утверждает, что для насыщения организму более важен объем потребляемой пищи, нежели ее пищевая ценность. Именно по этому принципу Барбара предлагает выбирать продукты питания: в них должно быть много воды и клетчатки и мало калорий. Вы никогда не будете чувствовать себя голодным, но из-за низкой калорийности пищи не будете набирать вес.

Продукты в системе волюметрической диеты делятся на четыре категории, в соответсвии с их плотностью калорий (количество калорий на единицу массы). Выглядит это деление так:

1-я категория: фрукты (яблоки, апельсины, груши, персики, ягоды, грейпфруты), некрахмалистые овощи, нежирные супы и бульоны, обезжиренные молочные продукты, вода, черный кофе, чай.

2-я категория: цельнозерновые продукты, черная фасоль, зеленый горошек, крахмалистые овощи, постные белки (курица, белая рыба, постная говядина).

3-я категория: все остальные виды мяса, белый хлеб, белый рис, цельные молочные продукты.

4-я категория: орехи, семена, масла (как растительные, так и сливочное), обработанные продукты (сладости, десерты, фастфуд, мясные деликатесы и тд).

Продукты из первой категории можно есть в любых количествах и когда угодно, из второй - в больших количествах, из третьей - в небольших, а из четвертой - крайне редко или отказаться совсем. Замена высококалорийных продуктов низкокалорийными позволяет убить двух зайцев одним ударом: испытать сытость и избавить себя от риска набрать вес. Например, в половине плитки шоколада содержится около 300 калорий, примерно столько же в порции греческого салата. В первом случае вы вряд ли остановитесь на съеденном и почувствуете сытость, а вот овощи заполнят желудок и избавят от чувства голода.

В целом, план питания рассчитан на 1400−1500 ккал в день, что делает его очень гибким. Если вы идете на день рождения или просто до смерти хотите пирожное, съешьте его, просто скорректируйте остальные приемы пищи, чтобы уложиться в суточный калораж. Кроме того, не забывайте про физическую активность. Даже если у вас нет возможности тренироваться в зале, старайтесь больше ходить пешком и выбирать лестницы вместо лифтов.

Плюсы диеты

Помимо очевидного плюса в виде снижения веса, волюметрическая диета может гарантировать еще некоторые преимущества для здоровья. Многочисленные исследования установили связь между калорийностью рациона и продолжительностью жизни. Выяснилось, что у людей, придерживающихся низкокалорийной диеты, процессы старения запускаются позже, что благоприятно сказывается как на внешнем виде, так и на внутреннем состоянии организма.

Ограничение сахара, трансжиров и обработанных продуктов в пользу овощей с высоким содержанием воды и витаминов благотворно сказывается на состоянии кожи. Если придерживаться волюметрической диеты хотя бы месяц, состояние кожи заметно улучшится: она станет чище, а цвет ровнее.

Кроме того, сахар и трансжиры - одни из главных катализаторов развития различных хронических заболеваний, особенно болезней сердца и сахарного диабета 2-го типа. Ограничивая эти продукты, вы снижаете риск возникновения многих заболеваний.

Минусы диеты

Их, к сожалению, тоже достаточно. Главная проблема, которую специалисты всего мира видят в волюметрической диете, - ограничение жиров. Конечно, насыщенные жиры и трансжиры ограничивать необходимо, но не стоит забывать о ненасыщенных "полезных" жирах. Красная рыба, авокадо, оливковое и льняное масла, семена и орехи - кладезь огромного количества витаминов и микроэлементов, которые из низкокалорийных овощей вы получить не сможете. Ненасыщенные жиры - источник молодости, отличное топливо для мозга, а также незаменимые вещества для выработки полезного холестерина. Чтобы не испытывать дефицит жирных кислот, вам скорее всего придется принимать их в виде БАДов, а для этого необходимы регулярные консультации с врачом.

Кроме того, диета не подойдет людям, активно занимающимся спортом. Как уже было сказано выше, суточный калораж, предусмотренный диетой, составляет 1400−1500 ккал. Высокоинтенсивные и профессиональные силовые тренировки требуют столько энергии, что питаться меньше, чем на 2500 ккал, просто опасно для жизни спортсмена.

Источник: bazaar.ru