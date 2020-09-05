В Канаде изобрели очки, которые повышают продуктивность

В Канаде изобрели очки Specs на базе искусственного интеллекта. В течение дня они следят за тем, что делает человек, и не дают прокрастинировать.

Камера, установленная в раму очков, определяет, на что направлен взгляд - в ноутбук, книгу или на другого человека. Таким образом, она анализирует все действия владельца, и отправляет полученные результаты в специальное приложение.

В конце дня пользователь очков Specs получает диаграмму того, что он делал в течение дня - с подсчетом времени, потраченного на работу, отдых, общение и прокрастинацию. Также в новом гаджете есть функция, благодаря которой владелец очков может установить напоминания, которые будут помогать не отвлекаться в течение дня от важных занятий - очки будут напоминать ему об этом специальными аудиовизуальными сигналами.

Сейчас стоимость очков составляет 250 долларов. Они уже могут распознать двадцать видов различной деятельности: в том числе, чтение, письмо, занятия спортом, приготовление еды, разговоры с людьми и игру на музыкальном инструменте.

Источник: bazaar.ru