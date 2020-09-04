Моделей популярного бренда обругали за искусственные тела в рекламе

Моделей популярного бренда Pretty Little Thing раскритиковали за искусственную внешность и чересчур откровенные наряды на новом рекламном снимке. Он появился в Instagram-аккаунте марки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на размещенном в сети кадре близнецы Шаннейд и Шеннон Клермонт (Shannon and Shannade Clermont) позируют в одинаковых нарядах. На них боди серого цвета с высоко вырезанными трусами стоимостью девять фунтов стерлингов и сапоги на каблуках из светоотражающего материала.

Клиенты Fashion Nova критиковали манекенщиц в комментариях под постом, обвиняя их в злоупотреблении пластическими операциями. "Это очень дико", "Боже мой, что с ними произошло?", "Чертова пластика...", "Естественные лица мне нравятся куда больше", "Я бы очень хотела, чтобы вы показывали тут реалистичных женщин. Особенно для юных подписчиц", - высказывались они.

В августе пользователи сети обругали тело модели марки Fashion Nova на фото в просвечивающем наряде. На размещенном кадре девушка позирует в комплекте из полупрозрачного материала, состоящего из кроп-топа и штанов. Покупатели бренда посчитали, что пропорции модели не соответствуют стандартам человеческого тела.