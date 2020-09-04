Астрономы нашли предполагаемую планету с тремя солнцами

Специалисты, работающие с телескопами ALMA и VLT, выдвинули предположение, что в тройной звездной системе GW Ориона находится планета. По мнению ученых, это могло бы объяснить наличие пространства между тремя кольцами, составляющими протопланетный диск в системе, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Система, которая привлекла внимание астрономов, расположена в 1300 световых годах от Земли и состоит из двух находящихся близко друг к другу звезд и одной, обходящего их по большой орбите. Центральное кольцо протопланетного диска наклонено по отношению к другим.

Исследование было опубликовано в журнале Science, ранее еще одна статья на эту тему появлялась в научном издании The Astrophysical Journal Letters.