На аукцион в США выставили самую дорогую в мире монету

Коллекционный серебряный доллар 1794 года был выставленных на аукцион в Соединенных Штатах, в 2013 году он ушел с молотка за $10 млн, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Монета была одной из первых отчеканенных в государстве сразу после Войны за независимость. Ее украшает профиль женщины-свободы с распущенными на древнегреческий манер вьющимися волосами. На ее обратной стороне выгравирован белоголовый орлан, который является геральдическим символом США.

"Эта монета мечты - бесценный артефакт, которым я гордился, и мне очень жаль, что нужно расстаться с ним. <...> Я надеюсь, что новый владелец монеты будет ценить ее так же, как и я", - рассказал владелец реликвии Брюс Морелан.

Отмечается, что всего в Америке было выпущено 1758 таких монет. К настоящему времени сохранились только чуть более 130, однако большинство из них раздавались только высокопоставленным лицам в качестве сувениров.