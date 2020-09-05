Самые популярные азербайджанские подкасты

Во время карантина в Азербайджане набрали популярность подкасты. Day.Az собрал самые популярные из них, которые порадуют вас своим разнообразием и качеством.

MAZUT / 0,78 fm

Мы благодарим карантин, так как он сподвиг Аллу и Джею, спустя год, вернуться к записи подкаста о важном с этого берега Каспия.

Подкаст "Мазут" - беседа двух девушек обо всем на свете. Иногда они приглашают интересных людей присоединиться к ним в обсуждениях об архитектуре, о кино, любимых постановках и напитках.

Однажды девушкам захотелось перенести разговоры с кухни, кофеен и баров на запись, поговорить с публикой, как они разговаривают с друзьями, обсудить важные, на их взгляд, темы и попробовать самим разобраться в жизни. Именно так родился подкаст MAZUT / 0,78 fm.

Одиноким дома

"Одиноким дома" - подкаст об искусстве, которым мы заполняем свое одиночество. Автор подкаста и ведущая София Франк.

На сайте доступны к прослушиванию три выпуска, два из которых записывались с гостями: об одиночестве с психоаналитиком Фаризом Самедовым и о джазе с народным артистом Азербайджана Салманом Гамбаровым.

Неотъемлемая часть подкаста - музыка, она в каждом выпуске разная. Просто слушайте, узнавайте много нового и получайте эстетическое наслаждение.

Always Inspired Baku

Подкаст автора Инстаграм-блога Always Hungry Baku Лейлы появился в конце 2019 года. Он стал первым в рейтинге Itunes, и дарит слушателям атмосферу тепла и уюта.

Лейла рассказывает о вдохновении, важных аспектах жизни, проводит беседы с интересными людьми.

Questioningmillenials

Это подкаст Руфата и Марьям, пары, которая беседует друг с другом и с гостями на самые различные темы.

Уже доступны выпуски об интеллектуальной собственности, социальном предпринимательстве, кино, детских травмах, выгорании и не только.

Н. Гасымова