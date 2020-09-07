ТОП-5 простых домашних лайфхака с пищевой содой

Сложно представить себе кухню без коробочки соды, надежно припрятанной где-то в шкафчиках или кладовой. Пищевая сода широко используется в кулинарии, народной медицине, а также является отличным вспомогательным средством при уборке дома. Рассказываем, как использовать ее для решения ежедневных бытовых проблем.

1. Уход за питомцами

Сода может стать настоящим спасением в уходе за питомцами, в особенности - котами. Многие отказываются заводить этих чудесных животных по причине неприятного запаха. Вот тут-то и может прийти на помощь обычная пищевая сода. С ней можно мыть кошачью тарелку - она прекрасно справляется с прилипшими остатками корма, и не нужно беспокоиться о том, что вы недостаточно сполоснули емкость от моющих средств и ваш кот наестся "химии". Соду также используют, как поглотитель запаха от кошачьего лотка: просто насыпьте ее тонким слоем, перед тем как заполнять лоток наполнителем. Также кухонная сода отлично борется с последствиями "аварий" за пределами лотка: промокните пятно бумажным полотенцем, затем - засыпьте содой. Когда мокрое место высохнет, просто сметите или пропылесосьте излишки порошка. Такая процедура избавит от неприятного запаха и пятен.

2. Фрукты и ягоды

Чаще всего мы моем ягоды и фрукты проточной водой, которая далеко не всегда справляется с различными пестицидами, которыми плоды могут быть обработаны. Но добавление в воду соды может решить эту проблему: всего 3 ч. л. на 1 литр воды, и перед вами универсальное моющее средство для пищевых продуктов - высокоэффективное, а главное - безвредное.

3. Запах разделочной доски

Разделочная доска - незаменимый предмет на любой кухне. Сегодня их производят из силикона, пищевого пластика, стекла и даже из мрамора. Но абсолютным фаворитом у хозяек остается по-прежнему разделочная доска из дерева. Ее ценят за удобство, однако есть у нее и один значительный недостаток - дерево прекрасно впитывает запахи, от которых позже достаточно сложно избавиться. Тут на выручку придет кухонная сода. После работы с особенно ароматными продуктами (рыба, лук, чеснок и пр.), смочите разделочную доску водой, затем - засыпьте ровным слоем соды. В таком виде ее можно оставить на 7-10 минут, после этого - стряхнуть в урну остатки порошка, а саму доску - вымыть с любимым моющим средством.

4. Удаление известкового налета

Покупая хромированную сантехнику, мы часто забываем, что такой она, увы, бывает крайне редко. Краны быстро теряют свой блеск, покрываясь известковым налетом. Удалить его быстро, дешево и без усилий поможет сода. Все, что вам нужно, это влажная губка и сода. Нанесите легкими движениями порошок на хромированную сантехнику, затем смойте остатки водой и протрите ее насухо бумажным полотенцем. Вуаля! Хром снова радует вас своим блеском.

5. Приятный аромат в туалетной комнате

У магазинных освежителей воздуха есть два существенных недостатка: немалая цена и высокий расход. Сода представляет отличную альтернативу этим средствам, за гораздо меньшие деньги. Просто насыпьте в емкость немного соды и добавьте к ней 7-10 капель любимого масла. Такой импровизированный освежитель прекрасно справится с неприятными запахами в туалетной комнате. Как только содовый освежитель начнет терять интенсивность запаха, его можно "реанимировать" дополнительной порцией эфирного масла. Менять саму соду можно раз в 4-6 недель.

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