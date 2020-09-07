Привычки, которые мешают добиться успеха

Некоторые дурные привычки сами по себе могут не казаться большой проблемой, и тем не менее серьезно отражаться на жизни и карьере.

Придумывание оправданий

Если на ответ "почему не получается?" у вас сотня причин и прежде всего виноват начальник, коллега, сосед, родственник или не тот лунный день, то с таким подходом трудно добиться успеха. Перестаньте искать оправдания и начните действовать.

Поиска одобрения

Ваши попытки получить одобрение другого человека могут дать обратный результат. Например, попытка расшифровать, как HR воспринимает ваши ответы, может привести к тому, что вы запутаетесь в своих словах.

Неуверенность в себе

Неуверенность может убить ваши мечты. Если вы придете на собеседование с мыслью: "Меня никогда не возьмут", ваша неуверенность проявится, и у вас будет меньше шансов получить работу. Очередной отказ негативно повлияет на вашу самооценку.

Перестаньте сомневаться в себе: составьте список своих навыков, талантов и достижений. Регулярно читайте список, и когда вас мучает неуверенность в себе, напоминайте себе обо всех причинах, по которым вы "достаточно хороши".

Самоуничижение

Невозможно добиться успеха и стать лучше, если вы постоянно говорите себе: " я глупый" или "у меня никогда не получится такого сделать". Негативный разговор с самим собой отбьет у вас желание приложить максимум усилий и быстро потянет вниз. Прекратите унижения: говорите с собой как с верным другом. Если вы не хотите использовать такие резкие слова в адрес кого-то другого, не позволяйте своему внутреннему критику говорить их вам.

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