7 продуктов, благодаря которым вы будете крепко спать

О пользе здорового сна знают все - он снижает риски развития хронических заболеваний, поддерживает здоровую работу мозга и укрепляет иммунную систему, что особенно важно во время пандемии коронавируса. В идеале в сутки нужно спать от 7 до 9 часов без перерывов, но не у всех это получается: стрессы, сумасшедший рабочий ритм и переизбыток цифровой информации могут негативно влиять на длительности и качество нашего сна. В попытках наладить свой режим многие прибегают к медитации, глубокому дыханию и даже снотворным. Мы же советуем искать помощи у самой природы - для вас мы собрали 9 продуктов, которые стоит употреблять перед сном, чтобы спать дольше и крепче.

Миндаль

Миндальные орехи богаты различными витаминами и микроминералами - так, всего 28 граммов сушеного поджаренного миндаля содержит около 18% суточной нормы фосфора и 23% необходимого взрослому организму витамина В2. Но для нас важнее всего то, что эти орехи - отличный источник мелатонина. Мелатонин известен как "гормон сна" - он регулирует наши внутренние "часы" и дает мозгу сигнал о необходимости заснуть. Поэтому небольшая горсть миндаля на ночь вполне может дать желаемый эффект "снотворного".

Индейка

Индейка - один из самых полезных мясных продуктов. Она содержит рибофлавин, фосфор и селен. Также мясо индейки содержит аминокислоту триптофан, которая активно стимулирует выработку уже известного нам "гормона сна" - мелатонина. Также этот продукт богат протеином - некоторые исследования подтверждают, что небольшой объем протеина также может вызывать сонливость.

Чай с ромашкой

Ромашковый чай - один из самых популярных горячих напитков, известный своими успокаивающими свойствами. Его употребление стимулирует иммунитет, снижает тревожность и улучшает состояние кожи. Он также содержит апигенин - антиоксидант, который успешно борется с бессонницей.

Киви

Киви - питательный, и при этом весьма низкокалорийный продукт. Употребление киви благотворно влияет на уровень холестерина и работу пищеварительной системы. Помимо всего прочего, киви также полезен и для сна. В ходу 4-недельного исследования 24 взрослых съедали по 2 киви за час до сна каждый день. Под конец исследования 42% добровольцев стали засыпать быстрее. Это может быть связано с тем, что киви стимулирует выработку "гормона счастья" - серотонина, который также участвует в регуляции режима сна.

Грецкий орех

Грецкие орехи содержат порядка 19 витаминов и минералов. Среди прочего, они также богаты мелатонином, про который мы уже рассказывали. Соответственно, употребление небольших порций грецких отрехов может здорово помочь вам скорректировать свой сон.

Рис

Рис также известен своими полезными свойствами и тем, что богат многочисленными витаминами. Он помогает снижать уровень сахара в крови и благотворно влияет на сон. Врачи советуют есть рис не позже, чем за час до сна, для улучшения его качества и продолжительности.

Лосось

Лосось - уникальный источник витамина D. Он также богат омега-3 кислотами, которые стимулируют работу мозга и предотвращают заболевания сердца. К тому же это сочетание витаминов и кислот благоприятно влияет на сон. Небольшая порция лосося перед сном может способствовать улучшению качества и увеличению продолжительности сна. Но будьте осторожны: это довольно жирная рыба, поэтому есть ее на ночь стоит в небольших количествах.

bazaar.ru