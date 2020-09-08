7 самых полезных фруктов, которые нужно срочно добавить в свой рацион

О пользе фруктов известно многое - они богаты витаминами, микроэлементами и прочими полезными веществами. Помимо этого они еще сладкие и сочные, поэтому есть их куда приятнее чем, скажем, не менее полезный сельдерей. Однако из-за обилия в них натурального сахара в последнее время диетологи стали их демонизировать. Мы готовы поспорить: фрукты важны и нужны. 7 самых полезных - в подборке Bazaar.

Слива

Сливы невероятно богаты витаминами, минералами и важными антиоксидантами. Они - один из лучших источников витамина С. К тому же сливы обладают противовоспалительным эффектом. И это уже не говоря об их потрясающем вкусе!

Клубника

Клубника - самый главный источник витамина С (а не лимоны, согласно распространенному заблуждению). Она также богата различными полезными антиоксидантами. Согласно результатам 3-недельного исследования, женщины, которые ежедневно употребляли по 250 граммов замороженной клубники, испытали значительный рост уровня антиоксидантов в крови. Также клубника может снизить риск возникновения сердечных заболеваний.

Виноград

Виноград принято особенно ругать за высокую калорийность и большой объем сахара. Впрочем, в нем также есть немало пользы, особенно красные сорта: они содержат больше всего антиоксидантов и свободных радикалов. Именно поэтому виноград связывают с понижением риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Яблоки

Яблоки обладают множеством преимуществ для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака, включая рак прямой кишки.

Исследование, проведенное с участием более чем 56 000 человек, связывало более высокое потребление яблок и других продуктов, богатых флавоноидами, со снижением риска смерти от всех причин, в том числе от рака и болезней сердца.

Персики

Персики часто добавляют в джемы и пироги, но лучше всего есть их в свежем виде, потому что свежие кожура и мякоть этих фруктов обладают более высокой антиоксидантной и противовоспалительной активностью, чем после термической обработки.

Авокадо

Авокадо не только обладает нежным сливочным вкусом, но и богат питательными веществами, такими как клетчатка, полезные жиры, калий, магний, фолиевая кислота и витамины C и K1. Исследования доказали, что эти зеленые фрукты могут помочь снизить вес, уровень сахара в крови и факторы риска сердечных заболеваний, такие как холестерин.

Черника

Впечатляющие полезные свойства черники хорошо всем известны. Эти ягоды содержат несколько мощных антиоксидантов и особенно богаты антоцианами, которые являются растительными пигментами, на долю которых приходится до 60% их полифенольных соединений. Ежедневное употребление свежей черники, даже в умеренных количествах (чуть больше 100 граммов), оказалось связано со снижением риска сердечных заболеваний и диабета 2 типа, а также с более медленными темпами снижения умственного развития у пожилых людей.