Что делать, если вас преследуют неудачи в любви?

Четыре шага на пути к счастливым отношениям

ПЕРЕСТАТЬ СЕБЯ ЖАЛЕТЬ

Во-первых, стоит перестать себя бесконечно жалеть. О комплексе жертвы сказано много, однако по-прежнему некоторые люди - зачастую бессознательно - испытывают сомнительное удовольствие, вставая на путь страдальца, которому "все должны". Конечно, всегда грустно, если романтическая история закончилась не самым удачным образом, однако любой печали надо знать меру. Важно не только перестать обвинять мир в своих проблемах, но и научиться нести ответственность за собственные поступки, уметь их анализировать. В конце концов, если мы не берем исключительные случаи, не бывает ситуаций, когда в расставании виновен лишь один партнер. Осознав это, можно не только в следующий раз поступать более мудро, но еще и вырасти в собственных глазах: да, я совершил ошибку, не все идеально, но это моя жизнь, и в моих силах изменить ее к лучшему.

ПОНЯТЬ СВОЮ ЦЕЛЬ

Следующий важный шаг - стоит подумать над тем, а какую цель вы преследуете, вступая в те или иные отношения? Здесь человеку важно быть честным с собой и не заниматься самообманом. Конечно, большинство людей утверждают, что они хотят семью и быть с партнером до самой смерти, однако, если заглянуть в себя поглубже, может выясниться, что это не совсем так, и на деле требовались просто романтические приключения, а не что-то еще. И не нужно бояться своих желаний: накопление опыта и получение удовольствия - тоже достойные цели. Подумав над этим, вы можете прийти к весьма утешительному выводу о том, что зря страдаете после расставания: вдруг вы уже получили от этой ситуации все, что и планировали подсознательно?

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ НЕУДАЧИ

Впрочем, всегда настает момент, когда целью становятся именно по-настоящему крепкие отношения. В этой ситуации самое важное - сесть и проанализировать ошибки, допущенные в ходе предыдущих увлечений. И здесь есть масса вариантов, выход из которых сугубо индивидуальный. Кому-то стоит внимательнее относиться к своему будущему партнеру, кому-то, напротив, освободить его из-под своей опеки - перечислять варианты можно бесконечно. Чтобы шансов на "спасение" из порочного круга ошибок было больше, стоит проанализировать не только свои любовные истории, но и взаимоотношения родителей, ведь у них мы все получаем опыт семейной жизни. И помните, если самому решить эту задачу не удается (и даже с помощью друзей и "бывших", с которыми сохранились нормальные отношения), нет ничего стыдного в том, чтобы обратиться за помощью к психологу - напротив, это будет логичный и верный шаг.

ИЗМЕНИТЬ ВОСПРИЯТИЕ СИТУАЦИИ

Наконец, когда основная часть работы проделана и вы готовы к новым поискам, важно не относиться к происходящему излишне серьезно, ведь зацикленность не помогает, а мешает, заставляя человека нервничать и делать все новые ошибки. Поэтому к знакомствам нужно относиться как к приятному времяпрепровождению, наслаждаясь флиртом, а не сразу бросаться в омут с головой. Жизнь длинная, поэтому не стоит убеждать себя в том, что "это мой последний шанс". Взаимная любовь, конечно, штука важная, но не все ей ограничивается, и удовольствие от жизни надо уметь получать в любой ситуации - а остальное обязательно придет.

Bazaar