Мужчина похудел почти на 60 кг за 15 месяцев

Житель английского города Плимут, графство Девон, сбросил 59 килограммов и поделился секретом своего успеха. Об этом сообщает издание Plymouth Herald.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, 44-летний отец двоих детей Марк Смит (Mark Smith) был домоседом и весил 152 килограмма. Ему было тяжело подниматься по лестнице и трудно найти в себе силы поиграть с детьми. Англичанин хотел начать вести здоровый образ жизни, но ему не хватало силы воли.

Он решился на похудение после того, как в случайном разговоре с коллегой узнал, что популярная группа поддержки для желающих похудеть "Slimming World" принимает не только женщин. В июне 2019 года мужчина присоединился к программе и начал вести здоровый образ жизни.

"Я думал, что мне предстоит отказаться от любимой еды и придется все время есть салат, но этого делать не пришлось", - подчеркнул он. Тем не менее, Смит внес изменения в рацион и режим питания. Благодаря этому, он сбросил пять килограммов всего за неделю, и это подстегнуло его становиться все более активным и здоровым.

"Сначала у меня не было больших надежд. Я думал, что вернусь к весу, который был у меня до свадьбы - 115 килограммов. Позже я пересмотрел эту цель в сторону более здорового веса и захотел добиться большего. Мне нравится чувствовать себя здоровым", - сказал англичанин.

С сентября 2019 года он начал заниматься спортом и стал кататься на велосипеде. В результате за 15 месяцев Смит похудел на 59 килограммов.

Теперь он чувствует себя другим человеком. "Вы должны сказать себе: "Ты можешь сделать это", а не убеждать себя, что не можете ничего изменить", - пояснил он.

Смит поставил себе задачу за месяц проехать на велосипеде 570 километров. "Я никогда не проезжал такую дистанцию за месяц, но я действительно хочу подтолкнуть себя к новым достижениям", - заявил он.