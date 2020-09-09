Точный гороскоп на среду: Сегодня не стоит торопиться с принятием важных решений

Сегодня - день, когда торопиться с принятием важных решений не стоит, хотя звезды гороскопа будут очень к этому склонять. Тем более не стоит спешить претворять внезапно принятые решения в жизнь. Поверьте, какой бы блестящей и гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея и насколько бы ни чесались руки ее сразу же осуществить, самым разумным будет подождать хотя бы до завтра. Сегодня эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться "с размахом".

Овен

Сегодня Овен может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Овну сегодня необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет "всего лишь" прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню - поверьте, оно того стоит!

Телец

Сегодня Телец будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Телец способен быть к тем, кто ему дорог, - им он сегодня просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Сегодня Телец должен следовать за своим сердцем - но только в пределах разумного, конечно.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут неотразимы вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых - в глазах окружающих, которым передастся их сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Близнецов будет сегодня помогать им и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Близнецы смотрят на них сверху вниз, их преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Рак

Сегодня Рак будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать - его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды гороскопа советуют Раку использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Лев

Сегодня мозг Льва открыт для новых идей, а сердце - для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной "зоны комфорта" и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет сегодня будоражить кровь Льва сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Дева

Сегодня весь день в душе Девы может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить ее из себя своей неорганизованностью, а события - то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Деве какой-то реальный ущерб. Ее способен раздражать уже сам факт того, что все идет "неправильно", "не по плану". По-настоящему разрядить напряжение Девы сегодня способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой - будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Весы

Сегодня все самые удачные мысли и проекты Весов будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов - вот залог их успеха! Вполне возможно, что именно сегодня Весы, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеют завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуются этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого они захотят очаровать.

Скорпион

Сегодня Скорпиону следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Скорпион будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Скорпиону сегодня стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде "дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть" и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор!

Стрелец

Сегодня настроение Стрельца может штормить, показывая то "минус", то "плюс". Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия - любые цвета и оттенки эмоций сегодня могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие - переживаниями самого Стрельца. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Стрельцу сегодня необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.

Козерог

Сегодня Козерог способен потратить день на пустяки - однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Козерога может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Водолей

Сегодня Водолей должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Водолея многое зависит. Зная об этом, Водолей должен сегодня постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Рыбы

Сегодня Рыбам необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет их к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Рыбы способны увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Рыбы старательно раздуют его до предела: их способность давить на самые болезненные точки сегодня на высоте. Только большой вопрос - принесет ли такая победа удовлетворение самим Рыбам? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?