Турист взял на память песок с пляжа и заплатил тысячу евро штрафа

Отдыхающий на Сардинии французский турист решил увезти домой бесплатный сувенир на память об отпуске. Он набрал в пластиковую бутылку знаменитого белоснежного песка с пляжа и упаковал ее в чемодан. Однако на таможенном контроле в аэропорту Кальяри-Эльмас ему пришлось пожалеть о своем решении, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Как оказалось, песок Сардинии находится под государственной защитой. Бутылку весом около 2 кг изъяли, а незадачливого туриста задержали и оштрафовали на 1 тысячу евро.

Вопреки тому, что отдыхающих предупреждают о штрафах, каждый сезон находится немало туристов, пытающихся привезти домой немного сардинского песка. "К концу года у нас обычно накапливается много бутылок с песком", - рассказал представитель лесных рейнджеров острова в комментарии CNN.