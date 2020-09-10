Средства гигиены, которые вызывают рак и диабет

Ученые уже несколько лет говорят о том, что современные средства гигиены и бытовая химия могут спровоцировать опасные заболевания, включая диабет и рак, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Впервые об опасности соединений из группы перфторалкильных и полифторалкильных (PFAS), диоксидов, фталатов и других, входящих в состав бытовой химии и средств личной гигиены, эксперты начали говорить в начале 2000-х. По их словам, эти вещества из-за использования гелей, лосьонов и других средств могут оказаться в воде, воздухе и пище.

Вся эта химия, по словам специалистов, способствует бесплодию, заболеваниям щитовидной железы, раку, а также диабету, ожирению, проблемам с сердцем и задержке интеллектуального развития.

Перфторалкильные и полифторалкильные соединения (их называют вечными, так как они естественным путем не разрушаются) содержатся практически во всем, что окружает нас в быту. От косметики и сковородок - до почтовых марок и упаковок для продуктов.

Именно эти соединения наносят наибольший вред эндокринной системе. Ученые сообщили, что обнаружили связь между PFAS и ожирением, диабетом, эндометриозом и раком молочной железы.

Химические соединения, входящие в состав бытовой химии и средств гигиены, могут быть связаны с развитием трех десятков заболеваний. По словам специалистов, даже небольших доз этих соединений достаточно, чтобы нарушить работу эндокринной системы.

Тем не менее, все эти средства продаются в магазинах, и люди ими активно пользуются.