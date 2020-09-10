https://news.day.az/unusual/1269328.html Онколог назвал два самых опасных изменения в состоянии родинки
Он призвал никогда не удалять родинки самостоятельно, поскольку это может привести к крайне опасным последствиям.
Онколог назвал два самых опасных изменения в состоянии родинки
С родинками могут происходить определенные изменения, и некоторые их них особенно опасны, поскольку ассоциируются с развитием рака кожи.
Врач, онколог-хирург Михаил Мяснянкин назвал два самых опасных изменения в состоянии родинки, способные оказаться сигналами злокачественного процесса, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.
Одно из них - изменение размера родинки.
"Нужно следить за размерами образований - они не должны быть более пяти миллиметров", - заметил онколог.
Другое изменение в состоянии родинки, которое нельзя игнорировать, касается ее цвета.
"Если родинка была светло-коричневой, а со временем начинает чернеть, это обязательный повод для обращения к специалисту", - поделился врач.
Он призвал никогда не удалять родинки самостоятельно, поскольку это может привести к крайне опасным последствиям.
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