Онколог назвал два самых опасных изменения в состоянии родинки

С родинками могут происходить определенные изменения, и некоторые их них особенно опасны, поскольку ассоциируются с развитием рака кожи.

Врач, онколог-хирург Михаил Мяснянкин назвал два самых опасных изменения в состоянии родинки, способные оказаться сигналами злокачественного процесса, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Одно из них - изменение размера родинки.

"Нужно следить за размерами образований - они не должны быть более пяти миллиметров", - заметил онколог.

Другое изменение в состоянии родинки, которое нельзя игнорировать, касается ее цвета.

"Если родинка была светло-коричневой, а со временем начинает чернеть, это обязательный повод для обращения к специалисту", - поделился врач.

Он призвал никогда не удалять родинки самостоятельно, поскольку это может привести к крайне опасным последствиям.

