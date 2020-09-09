Xiaomi выпустила измеряющую пульс футболку

Компания Xiaomi пустила в продажу футболки MIJIA Sports ECG T-Shirt. Новинка имеет ЭКГ-датчик, который улавливает сердцебиение и измеряет пульс человека во время тренировки, пишет Gizmochina.

Облегающая футболка сделана из эластичного полимера, она подчеркивает мускулы и не сковывает движения, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Создатели уверяют, что датчики, которыми они снабдили футболку, гораздо более точные, чем те, которые используются в фитнес-браслетах и смарт-часах.

Светодиодный индикатор на датчике показывает уровень нагрузки. Цвет меняется от частоты сердцебиения, поэтому спортсмену легко сориентироваться и прибавить или убавить скорость бега.

Футболка MIJIA Sports ECG T-Shirt продается в Китае за 299 юаней.