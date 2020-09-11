Стала известна причина исчезания вымерших видов животных

Вымирание видов - процесс закономерный и естественный. Смена среды обитания, климат, конкурирующая среда - все это и не только может привести к исчезновению определенных животных. За последние 126 000 лет уровень вымирания млекопитающих увеличился в 1600 раз по сравнению с естественным уровнем. Согласно новому исследованию, 96% исчезнувших животных за последние 100 000 лет пропали по вине человека, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что даже доисторические люди оказывали разрушительное воздействие на биоразнообразие. Антропогенное влияние оказалось разрушительнее климатических изменений, таких как последний ледниковый период.

"Мы не находим практически никаких доказательств вымирания, вызванного климатом, за последние 126 000 лет, вместо этого мы видим, что воздействие человека объясняет 96% всех вымираний млекопитающих за это время", - утверждает Даниэле Сильвестро, один из исследователей.

Новое исследование также указывает на то, что, скорее всего, в далеком прошлом виды млекопитающих были более устойчивы к экстремальным колебаниям климата. Однако нынешнее изменение климата вместе с фрагментированными местами обитания, браконьерством и другими угрозами, связанными с человеком, представляют большой риск для многих животных.

К таким выводам ученые пришли после анализа окаменелостей 351 вида млекопитающих, которые вымерли с начала эпохи позднего плейстоцена. Среди них были и такие знаковые виды, как мамонты, саблезубые тигры и гигантские ленивцы.

"Вымирание не происходило перманентно. Это были вспышки на разных континентах, как раз в те времена, когда люди впервые высаживались на новых берегах. В последнее время масштабы вымирания, вызванного деятельностью человека, снова увеличились, на этот раз в глобальном масштабе", - говорит Тобиас Андерманн, автор работы.

По мнению исследователей, нынешний уровень вымирания млекопитающих, вероятно, является самым высоким с эры динозавров. Используя компьютерное моделирование, ученые говорят, что скорость вымирания видов будет быстро расти. Как показали исследования, к 2100 году может исчезнуть еще 550 видов.