Точный гороскоп на пятницу: Слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо»

Сегодня звезды гороскопа обещают, что слово "хочу" будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово "надо". И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Съесть лишнее пирожное, поспать подольше, купить что-нибудь ненужное, пофлиртовать, забыть про любые важные дела, чтобы встретиться с друзьями, - все это сегодня будет гармонично сочетаться с движением звезд, так почему бы и не побаловать себя? Единственное, звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы - иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках, совершенных под влиянием эмоций.

Овен

Сегодня Овен будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Овен способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Овен сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Телец

Сегодня ситуация будет держать Тельца в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Телец сумеет вырваться из ежедневной рутины - быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Тельцу посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют потратить гораздо больше денег, чем они планировали! Под влиянием эмоций они будут склонны совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самих Близнецов, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Близнецов сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Рак

Сегодня день Рака обещает пройти под девизом: "Я сам!". Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Раку успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Рак не собирается флиртовать, его отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое "Я", Рак может тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Лев

Сегодня в голову Льва буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Льву следует весь день держать наготове блокнот и карандаш - когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Льва, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Льва, - не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Дева

Сегодня Деве стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ей: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы - со временем Дева сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Весы

Сегодня Весы просто обязаны внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют им вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Весов будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Весы сегодня способны добиться многого. Ну а, оставив все как есть, - останутся при своем.

Скорпион

Сегодня Скорпиону представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Скорпиону не пренебрегать и любыми другими знакомствами - и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Скорпиона важную роль!

Стрелец

Сегодня Стрелец сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Стрельца возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Стрельцу потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Козерог

Сегодня день будет наполнен для Козерога всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Козерогу легче будет принимать решения не головой, а сердцем, - даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Козерогу правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу прислушиваться к голосу своей интуиции - она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Водолей

Сегодня на глазах Водолея будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать - как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Водолея разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то - искать недостатки. Последнее касается и близких Водолея, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот "очкам" Водолей сегодня способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.

Рыбы

Сегодня энергичность и жизнелюбие Рыб расцветят их жизнь яркими красками - даже если события дня совершенно не будут их к этому располагать. Быт и рутина - удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Рыбам же сегодня это утверждение неприменимо! Они сумеют поднять настроение не только себе, но и всем, кто их окружает. А заодно Рыбы сегодня не упустят возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.