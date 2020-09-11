Как избавиться от тяги к мучному

Проблема тяги к мучному очень распространенная, однако мало кто знает, как с ней бороться. Свежеиспечённые круассаны и булочки с корицей способны одурманить любого и заставить забыть о вреде, который регулярное употребление таких лакомств наносит организму.

Day.Az со ссылкой на Bazaar рассказывает о том, почему мучное все же стоит ограничить и как правильно это сделать.

Почему мучное стоит ограничивать?

Первая и самая банальная причина - риск легко набрать вес. Любая выпечка, приготовленная из обработанной белой муки, - это настоящая углеводная бомба. Булочки и торты при высокой калорийности практически не имеют питательной ценности, а значит - уже буквально через час вы снова захотите есть. Частое употребление выпечки создает профицит калорий (когда вы едите больше, чем успеваете потратить), из-за которого мы поправляемся.

На состоянии кожи поедание мучного тоже сказывается не лучшим образом. Содержащийся в сладкой выпечке сахар провоцирует повышенную выработку инсулина, дисбаланс бактерий в кишечнике, неправильное распределение жира. В результате чего на лице возникают акне, морщины, отеки, кожа становится дряблой, а цвет лица - тусклым.

Еще одна причина: большое количество углеводов провоцирует скачок сахара в крови. После подъема уровень глюкозы резко идет на спад, из-за чего к вам возвращается чувство голода и падает настроение. Если такие перепады становятся регулярными, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа.

Как это сделать?

Если вы не представляете своей жизни без мучного, делать первые шаги будет тяжело. Для начала диетологи рекомендуют составить свой собственный рейтинг выпечки, распределив в нем изделия в зависимости от того, насколько вы их любите. От всего, что идет ниже третьего пункта, стоит отказаться совсем. "Любимчики" имеют право на место в вашем рационе, но есть их стоит не чаще 2−3 раз в неделю и в ограниченных количествах.

Конечно, резко ограничив себя в любимых лакомствах, вы почувствуете, что тяга к мучным изделиям снова усилилась. Старайтесь есть больше фруктов (о самых полезных мы рассказывали здесь), овощей и цельнозерновых продуктов. Они тоже содержат углеводы, но еще богаты витаминами и минералами и не нанесут организму вреда.

Кроме того, старайтесь следить за своим режимом сна. Хронические недосыпы активизируют выработку гормона голода грелина и усиливают тягу к высокоуглеводистой пище - из нее организму легче получить энергию. То же самое касается стресса. Привычка заедать стресс выпечкой только усугубляет ситуацию, так как глютен (который в этой выпечке содержится) еще сильнее повышает уровень тревожности. Подробнее о связи тревожности и употребления глютена мы рассказывали здесь.

Еще одно важное правило - поменяйте свое отношение. Воспринимайте отказ от выпечки не как ограничение, а как заботу о себе.