Опровергнут популярный миф о похудении

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла популярный миф о том, что при похудении запрещено есть картофель, макароны, сливочное масло и белый рис. Пост с распространенными заблуждениями в вопросах питания опубликован в ее Instagram-аккаунте.

"Идея, что поправляются от определенных продуктов, сама по себе не верна, - подчеркнула эксперт. - Поправляются от переедания в целом. Вопрос в количестве!"

Как передает Day.az с ссылкой на Lenta.ru, Комиссарова объяснила своим подписчикам, какие продукты ошибочно считаются вредными. Первым она рассмотрела картофель, который запрещают есть во время диеты. Она отметила, что в 100 граммах корнеплода всего около 80 калорий. Кроме того, картофель богат калием и витамином С. Диетолог также вступилась за макароны. Она советует готовить макароны из расчета не более 50 граммов продукта в сухом виде на человека и подавать их с нежирным соусом и овощами.

Также, по мнению Комиссаровой, худеющие часто исключают из рациона сливочное масло. Специалист напомнила, что суточная норма в 10 граммов содержит всего 75 калорий и не вредит фигуре. Диетолог посоветовала не отказываться и от белого риса, уточнив, что в 100 граммах отварного продукта - всего 130 калорий.

Подписчики подтвердили, что долгое время держали эти продукты под запретом. "Много лет назад я повесила ярлык на эти продукты", - признавались одни. "Спасибо огромное за реабилитацию таких важных продуктов и самых доступных", - добавляли другие. "Наболевшая тема", - отмечали третьи.