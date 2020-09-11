Слишком большая натуральная грудь приковала женщину к инвалидному креслу

Жительница английского города Нанитон, графство Уорикшир, утверждает, что слишком большая натуральная грудь приковала ее к инвалидному креслу. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Как передает Day.az с ссылкой на Lenta.ru, 26-летняя Дебби Хортон (Debbie Horton) говорит, что ее природный бюст 11 размера оказывает огромную нагрузку на позвоночник и ежедневно причиняет жуткие боли. "Я правда считаю, что уменьшение груди кардинально изменит мою жизнь, - признается она. - Операция избавит меня от боли. Думаю, каждая из них весит около 13 килограммов".

Последние четыре года бывшая любительница фитнеса страдает от проблем с позвоночником, включая дегенеративно-дистрофическое заболевание диска, фибромиалгию и искривление шейного отдела. В ноябре 2019 года она перенесла три операции, в том числе дискэктомию и ламинэктомию. Теперь ей приходится передвигаться с помощью инвалидного кресла и костылей.

"На прошлой неделе у меня диагностировали волчанку, так что мой список болезней пополнился", - говорит британка. Подруга Хортон организовала для нее благотворительный сбор денег на лечение.

Ранее сообщалось об обладательнице огромной груди из южноафриканского города Мидранд. Женщина, страдавшая из-за слишком большого бюста, перенесла операции по его уменьшению и стала счастливее.