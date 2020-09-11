Ubisoft перевыпустит «Принца Персии»

Ubisoft анонсировала ремейк игры "Принц Персии: Пески времени". Трейлер видеоигры был представлен в рамках мероприятия Ubisoft Forward и опубликован на YouTube-канале компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, компания уточнила, что Prince of Persia: The Sands of Time Remake является полноценным ремейком игры, а не ремастером или перезагрузкой серии The Sands of Time. Разработчики переработали оригинальный тайтл на современном движке AnvilNext, обновили анимацию, аудиоэффекты и модели персонажей. Сюжет "Принца Персии" остался без изменений по сравнению с вышедшей 17 лет назад оригинальной игрой.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One с 21 января 2021 года. Обновления для приставок нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series S/X будут бесплатными. За предзаказ пользователи получат скин для Принца, фильтр картинки "классика" и набор оружия. В Microsoft Store и PlayStation Store перевыпущенная версия культовой игры будет оценена в 40 долларов.

Prince of Persia: The Sands of Time была выпущена в ноябре 2003 года. Геймплей игры основан на перемещениях по сложным с архитектурной точки зрения постройкам, выполнении акробатических трюков и схватках с противниками. Оригинальная игра "Принц Персии", которая дала название серии, вышла в октябре 1989 года.